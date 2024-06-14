Лубинец назвал провокацией просьбу российской омбудсменки о содействии обменам пленных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал провокацией перед Саммитом мира заявление российской омбудсменки Татьяны Москальковой, где она просит помочь обменами пленных.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: Вечером 14 июня Москалькова опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которые "готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится взять их в обмен на российских военнослужащих".

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Она обратилась к Лубинцу с просьбой "посодействовать в активизации российско-украинских обменных процессов", чтобы российские пленные тоже быстрее вернулись в РФ.

Украинский омбудсмен ответил, что удивлен такой публикацией, ведь в этот же день стороны общались, от российских пленных передали письма. Однако Россия во время коммуникации 14 июня не озвучила никаких просьб о возвращении домой своих военных.

Прямая речь: "Поэтому такие публикации российской стороны накануне Саммита мира считаю не более чем провокацией".

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Детали: Он также подчеркнул, что Киев готов забрать всех своих военных, в том числе по формуле "всех на всех".