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Лубинец назвал провокацией просьбу российской омбудсменки о содействии обменам пленных

Татьяна ОлейникПятница, 14 июня 2024, 20:56
Лубинец назвал провокацией просьбу российской омбудсменки о содействии обменам пленных
Фото из соцсетей Лубинца

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал провокацией перед Саммитом мира заявление российской омбудсменки Татьяны Москальковой, где она просит помочь обменами пленных.

Источник: Лубинец в Telegram

Детали: Вечером 14 июня Москалькова опубликовала список из 430 украинских военнослужащих, которые "готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится взять их в обмен на российских военнослужащих".

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Она обратилась к Лубинцу с просьбой "посодействовать в активизации российско-украинских обменных процессов", чтобы российские пленные тоже быстрее вернулись в РФ.

Украинский омбудсмен ответил, что удивлен такой публикацией, ведь в этот же день стороны общались, от российских пленных передали письма. Однако Россия во время коммуникации 14 июня не озвучила никаких просьб о возвращении домой своих военных.

Прямая речь: "Поэтому такие публикации российской стороны накануне Саммита мира считаю не более чем провокацией".

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Детали: Он также подчеркнул, что Киев готов забрать всех своих военных, в том числе по формуле "всех на всех".

Темы: омбудсменпленные
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