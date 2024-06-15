Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"
Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан закликав Україну і Росію піти "назустріч один одному" і якнайшвидше почати мирні переговори.
Джерело: China Times, засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу Росії напередодні Саміту миру у Швейцарії
Дослівно Ген Шуан: "Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям".
Деталі: Представник Китаю також закликав міжнародне співтовариство "віддати пріоритет миру і людяності, активізувати зусилля зі сприяння миру і переговорам, уникати посилення конфронтації, об'єднати зусилля для подолання негативних наслідків кризи (так Китай називає вторгнення РФ в Україну - ред.) і спільно працювати над створенням умов для політичного врегулювання кризи".
Ген Шуан заявив, що позиція Китаю щодо України є "послідовною і чіткою": "Китай і надалі відстоюватиме об'єктивну та неупереджену позицію, підтримуватиме тісний зв'язок з усіма сторонами, наполегливо переконуватиме та просуватиме переговори, докладатиме невпинних зусиль та відіграватиме конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному врегулюванню української кризи".
Представник Китаю також заявив, що США поширюють брехню про те, що китайська сторона підтримала війну, розв'язану Росією, і що насправді, навіть після початку війни торгівля між США і Росією ніколи не припинялися.
За його словами, Китай завжди закликав до миру та сприяння переговорам для просування політичного рішення.
Дослівно: "Китай не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і завжди суворо контролював товари подвійного призначення. Економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, не спрямоване проти третіх сторін і не порушує міжнародне право. Фактично, після початку війни торговельні обміни між США і Росією ніколи не припинялися".
При цьому Ген Шуан закликав американську сторону припинити нападки і "очорнення Китаю на підставі українського питання", а також припинити введення односторонніх санкцій проти китайських підприємств.
Нагадаємо:
- Агентство Reuters повідомило, що Китай, який не буде присутній на Саміті миру у Швейцарії цими вихідними, напередодні швейцарської зустрічі лобіює свій "мирний план" серед світових урядів.
- Представлена китайська пропозиція передбачає проведення міжнародної мирної конференції "у належний час, що визнається як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесне обговорення всіх мирних планів".
- Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.
- США звинувачували Китай у допомозі Росії досягти військових цілей в Україні та попереджали про санкції за підтримку російської війни.