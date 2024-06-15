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Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу"

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 04:29
Китай в ООН призвал Украину и Россию пойти навстречу друг другу
Ген Шуан, скриншот

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан призвал Украину и Россию пойти "навстречу друг другу" и как можно быстрее начать мирные переговоры.

Источник: China Times, заседание Совета безопасности ООН, созванное по требованию России накануне Саммита мира в Швейцарии

Дословно Гэн Шуан: "Оружие может положить конец войне, но оно не принесет длительного мира. Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу друг другу и как можно быстрее начать мирные переговоры, чтобы достичь прекращения огня и положить конец боевым действиям".

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Детали: Представитель Китая также призвал международное сообщество "отдать приоритет миру и человечности, активизировать усилия по содействию миру и переговорам, избегать усиления конфронтации, объединить усилия для преодоления негативных последствий кризиса (так Китай называет вторжение РФ в Украину - ред.) и совместно работать над созданием условий для политического урегулирования кризиса".

Гэн Шуан заявил, что позиция Китая по Украине является "последовательной и четкой": "Китай и в дальнейшем будет отстаивать объективную и беспристрастную позицию, поддерживать тесную связь со всеми сторонами, настойчиво убеждать и продвигать переговоры, прилагать неустанные усилия и играть конструктивную роль в содействии скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса".

Представитель Китая также заявил, что США распространяют ложь о том, что китайская сторона поддержала войну, развязанную Россией, и что на самом деле, даже после начала войны торговля между США и Россией никогда не прекращались.

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По его словам, Китай всегда призывал к миру и содействию переговорам для продвижения политического решения.

Дословно: "Китай не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам ВТО и рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. Фактически, после начала войны торговые обмены между США и Россией никогда не прекращались".

При этом Гэн Шуан призвал американскую сторону прекратить нападки и "очернение Китая на основании украинского вопроса", а также прекратить введение односторонних санкций против китайских предприятий.

Напомним: 

  • Агентство Reuters сообщило, что Китай, который не будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии в эти выходные, накануне швейцарской встречи лоббирует свой "мирный план" среди мировых правительств.
  • Представленное китайское предложение предусматривает проведение международной мирной конференции "в надлежащее время, что признается как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честное обсуждение всех мирных планов".
  • Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины.
  • США обвиняли Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине и предупреждали о санкциях за поддержку российской войны.

Темы: КитайУкраинаРосcияООН
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