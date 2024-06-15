Суд у США не дозволив продати конфісковану яхту російського олігарха Керімова

Суд Нью-Йорка відмовив уряду США в праві продати суперяхту Amadea, яка належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Повідомляється, що це рішення означає, що американські платники податків і надалі сплачуватимуть приблизно 740 000 доларів на місяць за утримання та страхування 106-метрової Amadea.

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Вартість судна оцінюється у 230 мільйонів доларів. Яхта перебуває в центрі судового процесу, пов'язаного із застосуванням американських санкцій проти Росії.

Уряд США хотів би продати яхту і передати виручені кошти Україні.

Але процедура ускладнилася, коли інший російський мільярдер, Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що "Амадея" насправді належить йому.

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У судових документах Міністерство юстиції США назвало Худайнатова "підставною особою" для Керімова. Худайнатов це заперечує.

Судова тяганина навколо "Амадеї" може затягнутися. До завершення суду уряд США щомісяця платить приблизно 600 000 доларів за утримання яхти і 140 000 доларів за її страхування.

Щоб зменшити ці витрати, уряд США запросив дозвіл на продаж судна та конвертацію його вартості в готівку.

Але Окружний суд Південного округу Нью-Йорка постановив, що витрати на утримання "Амадеї" не були "надмірними".

Міністерство юстиції США має право подати апеляцію на це рішення.

Через два дні після винесення рішення адвокати, що представляють Худайнатова і компанію, яка безпосередньо володіє "Амадеєю", подали меморандум, в якому виступили проти спроб уряду США вивести Худайнатова зі справи. Прокурори стверджують, що Худайнатов не є фактичним власником яхти, а це означає, що він не має права оскаржувати її конфіскацію.

Але в меморандумі, який включає декларації співробітників і підрядників яхти, стверджується, що Худайнатов є справжнім власником, а отже, "Амадея" взагалі не підлягає конфіскації.

Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів.

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