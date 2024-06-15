Суд в США не разрешил продать конфискованную яхту российского олигарха Керимова

Суд Нью-Йорка отказал правительству США в праве продать суперяхту Amadea, которая принадлежит подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Сообщается, что это решение означает, что американские налогоплательщики и в дальнейшем будут платить примерно 740 000 долларов в месяц за содержание и страхование 106-метровой Amadea.

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Стоимость судна оценивается в 230 миллионов долларов. Яхта находится в центре судебного процесса, связанного с применением американских санкций против России.

Правительство США хотело бы продать яхту и передать вырученные средства Украине.

Но процедура осложнилась, когда другой российский миллиардер, Эдуард Худайнатов, который не находится под санкциями США, заявил, что "Амадея" на самом деле принадлежит ему.

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В судебных документах Министерство юстиции США назвало Худайнатова "подставным лицом" для Керимова. Худайнатов это отрицает.

Судебная волокита вокруг "Амадеи" может затянуться. До завершения суда правительство США ежемесячно платит примерно 600 000 долларов за содержание яхты и 140 000 долларов за ее страхование.

Чтобы уменьшить эти расходы, правительство США запросило разрешение на продажу судна и конвертацию его стоимости в наличные.

Но Окружной суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что расходы на содержание "Амадеи" не были "чрезмерными".

Министерство юстиции США имеет право подать апелляцию на это решение.

Через два дня после вынесения решения адвокаты, представляющие Худайнатова и компанию, которая непосредственно владеет "Амадеей", подали меморандум, в котором выступили против попыток правительства США вывести Худайнатова из дела. Прокуроры утверждают, что Худайнатов не является фактическим владельцем яхты, а это значит, что он не имеет права оспаривать ее конфискацию.

Но в меморандуме, который включает декларации сотрудников и подрядчиков яхты, утверждается, что Худайнатов является настоящим владельцем, а значит, "Амадея" вообще не подлежит конфискации.

Министерство юстиции США отказалось от комментариев.

Напомним: