В РФ заявили про атаку дронів у Ростовській області

Росіяни повідомляють про атаку дронів у Ростовській області та про роботу своєї ППО в районі Каменська-Шахтинського.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, Telegram-канал ASTRA

Дослівно Голубєв: "Близько 4-ї ранку в районі Каменська-Шахтинського силами ППО збито кілька БПЛА. Уламки дронів упали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає".

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Деталі: Росіяни у соцмережах публікують момент прольоту одного з дронів над містом Каменськ-Шахтинський у Ростовській області.

У Кам'янську розташоване федеральне підприємство "Комбінат "Кам'янський" - одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії.

У 2011 році ЦРУ частково розсекретило дані, пов'язані зі створенням міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2. У документах ЦРУ комбінат у Кам'янську-Шахтинському вказано як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу і розміщення випробувальних установок.

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Підприємство вже атакували дрони у квітні 2024 року.