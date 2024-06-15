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В РФ заявили об атаке дронов в Ростовской области

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 06:05
В РФ заявили об атаке дронов в Ростовской области
скриншот

Россияне сообщают об атаке дронов в Ростовской области и о работе своей ПВО в районе Каменска-Шахтинского.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, Telegram-канал ASTRA

Дословно Голубев: "Около 4-х утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет".

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Детали: Россияне в соцсетях публикуют момент пролета одного из дронов над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

В Каменске расположено федеральное предприятие "Комбинат "Каменский" - одно из крупнейших химических предприятий юга России.

В 2011 году ЦРУ частично рассекретило данные, связанные с созданием межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2. В документах ЦРУ комбинат в Каменске-Шахтинском указан как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа и размещения испытательных установок.

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Предприятие уже атаковали дроны в апреле 2024 года.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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