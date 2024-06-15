США вважають, що РФ використовує Радбез ООН, щоб відвернути увагу від Саміту миру

США звинуватили Росію у спробі використати Раду Безпеки ООН, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Саміту миру у Швейцарії.

Джерело: заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Радбезу

Пряма мова Вуда: "Не дивно, що Росія скликала сьогоднішню зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру. Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відволікти світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе".

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Деталі: За його словами, Росія хоче, аби світ повірив у те, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.

Представник США додав, що РФ намагається зміцнити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та статут ООН.

Зокрема, він нагадав, що РФ отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами. Також, за його словами, РФ поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети.

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Крім того, за словами Вуда, значну роль у підтримці РФ грає Китай - "шляхом поставок значної кількості верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет. Ці матеріали заповнюють критичні прогалини в оборонному виробничому циклі Росії".

Дипломат закликав усі країни припинити військову співпрацю з Росією: "Ми закликаємо всі країни припинити військову співпрацю з Росією, яка підтримує її агресивну війну проти України".

Пряма мова Вуда: "Участь міжнародного співтовариства у майбутньому Саміті з питань миру в Україні, який прийматиме Швейцарія, матиме вирішальне значення для підтримки нашої спільної мети: підтримання міжнародного миру і безпеки".

Водночас представник Китаю заявив, що США поширюють брехню про те, що китайська сторона підтримує війну. За словами китайського дипломата Китай не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і завжди суворо контролював товари подвійного призначення.

За його словами, економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відповідає правилам СОТ.

При цьому заступник постпреда Китаю при ООН Ген Шуан закликав США припинити вводити односторонні санкції проти китайських підприємств.