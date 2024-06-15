Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

США вважають, що РФ використовує Радбез ООН, щоб відвернути увагу від Саміту миру

Альона Мазуренко Субота, 15 червня 2024, 06:37
США вважають, що РФ використовує Радбез ООН, щоб відвернути увагу від Саміту миру
Роберт Вуд, фото: США в ООН

США звинуватили Росію у спробі використати Раду Безпеки ООН, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Саміту миру у Швейцарії.

Джерело: заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Радбезу

Пряма мова Вуда: "Не дивно, що Росія скликала сьогоднішню зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру. Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відволікти світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе".

Реклама:

Деталі: За його словами, Росія хоче, аби світ повірив у те, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.

Представник США додав, що РФ намагається зміцнити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та статут ООН.

Зокрема, він нагадав, що РФ отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами. Також, за його словами, РФ поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, за словами Вуда, значну роль у підтримці РФ грає Китай - "шляхом поставок значної кількості верстатів, мікроелектроніки, оптики, а також техніки для БПЛА та крилатих ракет. Ці матеріали заповнюють критичні прогалини в оборонному виробничому циклі Росії".

Дипломат закликав усі країни припинити військову співпрацю з Росією: "Ми закликаємо всі країни припинити військову співпрацю з Росією, яка підтримує її агресивну війну проти України".

Пряма мова Вуда: "Участь міжнародного співтовариства у майбутньому Саміті з питань миру в Україні, який прийматиме Швейцарія, матиме вирішальне значення для підтримки нашої спільної мети: підтримання міжнародного миру і безпеки".

Водночас представник Китаю заявив, що США поширюють брехню про те, що китайська сторона підтримує війну. За словами китайського дипломата Китай не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і завжди суворо контролював товари подвійного призначення.

За його словами, економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і Росією відповідає правилам СОТ. 

При цьому заступник постпреда Китаю при ООН Ген Шуан закликав США припинити вводити односторонні санкції проти китайських підприємств.

Теми: ООНРосіявійнапереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
ООН
Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"
"Гарматне м'ясо": Кислиця в ООН закликав вистежувати тих, хто вербує іноземців в армію РФ
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
Останні новини
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: