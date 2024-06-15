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США считают, что РФ использует Совбез ООН, чтобы отвлечь внимание от Саммита мира

Алена МазуренкоСуббота, 15 июня 2024, 06:37
США считают, что РФ использует Совбез ООН, чтобы отвлечь внимание от Саммита мира
Роберт Вуд, фото: США в ООН

США обвинили Россию в попытке использовать Совет Безопасности ООН, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от Саммита мира в Швейцарии.

Источник: заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза

Прямая речь Вуда: "Неудивительно, что Россия созвала сегодняшнюю встречу за день до прибытия десятков стран в Швейцарию на Саммит мира. Сегодняшнее заседание - это прозрачная попытка РФ отвлечь мир и обвинить в том, что происходит в Украине, кого угодно, но только не себя".

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Детали: По его словам, Россия хочет, чтобы мир поверил в то, что именно попытки Украины защитить себя являются настоящим препятствием для мира.

Представитель США добавил, что РФ пытается укрепить связи со странами, которые откровенно игнорируют международное право и устав ООН.

В частности, он напомнил, что РФ получила от КНДР десятки баллистических ракет и более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами. Также, по его словам, РФ углубила военные отношения с Ираном, закупая беспилотники, и хочет приобрести баллистические ракеты.

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Кроме того, по словам Вуда, значительную роль в поддержке РФ играет Китай - "путем поставок значительного количества станков, микроэлектроники, оптики, а также техники для БПЛА и крылатых ракет. Эти материалы заполняют критические пробелы в оборонном производственном цикле России".

Дипломат призвал все страны прекратить военное сотрудничество с Россией: "Мы призываем все страны прекратить военное сотрудничество с Россией, которая поддерживает ее агрессивную войну против Украины".

Прямая речь Вуда: "Участие международного сообщества в предстоящем Саммите по вопросам мира в Украине, который будет принимать Швейцария, будет иметь решающее значение для поддержки нашей общей цели: поддержания международного мира и безопасности".

В то же время представитель Китая заявил, что США распространяют ложь о том, что китайская сторона поддерживает войну. По словам китайского дипломата Китай не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения.

По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией соответствует правилам ВТО.

При этом заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал США прекратить вводить односторонние санкции против китайских предприятий.

Темы: ООНРосcиявойнапереговоры
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