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Сили оборони вибили росіян з позицій у Серебрянському лісництві

Роман ПетренкоСубота, 15 червня 2024, 15:48
Сили оборони вибили росіян з позицій у Серебрянському лісництві
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Російські окупанти втратили позиції у Серебрянському лісництві в Луганській області.

Джерело: Deepstate, заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар

Деталі: Вранці аналітики повідомили, що ворог відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

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Пізніше Паламар підтвердив, що українські захисники вибили окупантів у Серебрянському лісництві.

Пряма мова Паламара: "Окупанти відступили у Серебрянському лісництві – так пишуть деякі ЗМІ.

Можна і по-людськи написати - втратили свої позиції, або Сили оборони вибили орків з їхніх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть.

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І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення "Азов" щодня, щогодини протягом місяців вибиває орків?

Ми не говоримо про те, що саме відбувалося до моменту заходу наших хлопців на цей напрямок.

Хто зупинив наступ на Терни? Цікаво як будуть, писати коли "азовці", дуже сподіваюсь на це, отримають нормальне озброєння?".

Нагадаємо: Раніше командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко подякував адміністрації президента США Джо Байдена, що зняла заборону на постачання зброї підрозділу. 

Теми: Луганська областьокупаціядеокупація
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