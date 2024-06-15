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Силы обороны выбили россиян с позиций в Серебрянском лесничестве

Роман ПетренкоСуббота, 15 июня 2024, 15:48
Силы обороны выбили россиян с позиций в Серебрянском лесничестве
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Российские оккупанты потеряли позиции в Серебрянском лесничестве в Луганской области.

Источник: Deepstate, заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар

Детали: Утром аналитики сообщили, что враг отступил в Серебрянском лесничестве и Клещеевке, а также продвинулся у Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.

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Позже Паламар подтвердил, что украинские защитники выбили оккупантов в Серебрянском лесничестве.

Прямая речь Паламара: "Оккупанты отступили в Серебрянском лесничестве - так пишут некоторые СМИ.

Можно и по-человечески написать - потеряли свои позиции, или Силы обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим "отступили" стоит.

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И как еще можно завуалировано написать о том, как 12 бригада специального назначения "Азов" ежедневно, ежечасно в течение месяцев выбивает орков?

Мы не говорим, что именно происходило до момента захода наших ребят на это направление.

Кто остановил наступление на Терны? Интересно как будут, писать когда "азовцы", очень надеюсь на это, получат нормальное вооружение?".

Напомним: Ранее командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко поблагодарил администрацию президента США Джо Байдена, что сняла запрет на поставку оружия подразделению.

Темы: Луганская областьоккупациядеоккупация
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