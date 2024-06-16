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CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа

Ольга Глущенко Неділя, 16 червня 2024, 04:18
CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа
Байден і Трамп, фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та його попередник Дональд Трамп погодили умови дебатів, які відбудуться 27 червня.

Джерело: CNN

Дослівно: "Дебати, які проведуть ведучі CNN Джейк Таппер і Дана Беш в Атланті 27 червня, стануть першою особистою зустріччю в кампанії 2024 року президента Джо Байдена і його попередника, Дональда Трампа. Обидва кандидати прийняли запрошення телеканалу і погодилися з правилами і форматом дебатів, викладених у листах, надісланих телеканалом".

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Деталі: CNN зазначає, що 90-хвилинні дебати включатимуть дві рекламні перерви.

Обидва кандидати погодилися виступати на єдиному подіумі, а їхні місця на сцені будуть визначені підкиданням монети.

Мікрофони під час ефіру будуть вимкнені та по черзі вмикатимуться для кандидатів на час виступу.

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Також, зазначається у публікації, опоненти не матимуть можливості скористатися заготовленими нотатками, проте в їхньому розпорядженні будуть ручка, блокнот і пляшка води.

Під час дебатів аудиторія буде відсутня, і представники передвиборчих штабів не зможуть спілкуватися зі своїм кандидатом.

За повідомленням американського телеканалу, модератори "використовуватимуть всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб забезпечити дотримання хронометражу і цивілізованої дискусії".

Що передувало: Низка американських ЗМІ у квітні звернулися у відкритому листі до кандидатів у президенти США – Джо Байдена і Дональда Трампа – із закликом провести дебати.

Нагадаємо: Байден і Трамп на праймеріз демократів і республіканців здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від своїх партій.

Передісторія:

  • Раніше Трамп викликав Байдена на дебати після того, як відмовився дебатувати зі своїми республіканськими опонентами під час праймериз.
  • У відповідь президент США відмовився обіцяти взяти участь у дебатах з Трампом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента.
  • Перед цим Байден закликав прихильників колишьої конкурентки Трампа на праймериз Ніккі Гейлі підтримати його на виборах.

Теми: БайденТрампвибориСША
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