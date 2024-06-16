CNN обнародовал правила дебатов Байдена и Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп согласовали условия дебатов, которые состоятся 27 июня.

Источник: CNN

Дословно: "Дебаты, которые проведут ведущие CNN Джейк Таппер и Дана Беш в Атланте 27 июня, станут первой личной встречей в кампании 2024 года президента Джо Байдена и его предшественника, Дональда Трампа. Оба кандидата приняли приглашение телеканала и согласились с правилами и форматом дебатов, изложенных в письмах, присланных телеканалом".

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Детали: CNN отмечает, что 90-минутные дебаты будут включать два рекламных перерыва.

Оба кандидата согласились выступать на едином подиуме, а их места на сцене будут определены подбрасыванием монеты.

Микрофоны во время эфира будут выключены и поочередно будут включаться для кандидатов на время выступления.

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Также, отмечается в публикации, оппоненты не будут иметь возможности воспользоваться заготовленными заметками, однако в их распоряжении будут ручка, блокнот и бутылка воды.

Во время дебатов аудитория будет отсутствовать, и представители предвыборных штабов не смогут общаться со своим кандидатом.

По сообщению американского телеканала, модераторы "будут использовать все инструменты, которые есть в их распоряжении, чтобы обеспечить соблюдение хронометража и цивилизованной дискуссии".

Что предшествовало: Ряд американских СМИ в апреле обратились в открытом письме к кандидатам в президенты США - Джо Байдену и Дональду Трампу - с призывом провести дебаты.

Напомним: Байден и Трамп на праймериз демократов и республиканцев получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от своих партий.

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