Путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), правитель Кремля Володимир Путін своїми заявами про нібито "готовність Росії до переговорів" фактично на умовах капітуляції України намагався заплутати мету саміту і підірвати підтримку України Заходом.

Джерело: ISW

Деталі: Інформаційна операція Путіна 14 червня про нібито "готовність Росії до переговорів" на умовах, рівнозначних капітуляції України, заплутала мету ініційованого Україною Глобального саміту миру в Швейцарії 15 червня, – вказують у звіті.

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Путін спеціально виклав свої вимоги щодо "мирних" переговорів в Україні за день до початку Глобального мирного саміту, щоб підірвати підтримку Заходом законних вимог України до Росії і відвернути увагу від завдання досягнення міжнародного консенсусу щодо того, як забезпечити, щоб незаконна агресивна війна Росії не призвела до несправедливої перемоги Росії.

Аналітики зазначають, що двозначні заяви Путіна про його нібито "готовність до переговорів" переорієнтували міжнародний дискурс на те, що Путін, який не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН у своїй загарбницькій війні в Україні, не був запрошений на конференцію, і що відсутність Путіна на саміті є якимось внутрішнім парадоксом. Хоча насправді, додають експерти, це не так.

Кілька західних посадовців визнали, що Росія намагалася зірвати мету саміту і зосередити розмови на відсутності Росії.

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Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що "мирна" пропозиція Путіна від 14 червня була не закликом до переговорів, а закликом "до капітуляції [України]".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Росія має бути залучена до мирного процесу на "певному етапі", хоча і визнав, що Путін не зацікавлений у переговорах "на даний момент" і, ймовірно, 14 червня оприлюднив "смішну мирну пропозицію".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "мир в Україні не може бути досягнутий без залучення Росії", але зазначив, що Росія відкинула всі колективні заклики до миру

Заступник представника США зі спеціальних політичних питань в Організації Об'єднаних Націй Роберт Вуд заявив під час засідання Ради Безпеки ООН 14 червня, що рішення Росії скликати РБ ООН за день до саміту є спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від саміту і відволікти світ від війни Росії в Україні.

Рупори Кремля посилили поточні російські інформаційні операції, спрямовані на подальшу дискредитацію та зрив Глобального саміту миру 15 червня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував "неконструктивну" реакцію Заходу на ультиматуми Путіна від 14 червня і заявив, що Кремль сподівається, що хтось проведе "більш конструктивний" мирний саміт пізніше.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Захід повинен обговорити ультиматуми Путіна від 14 червня, якщо він хоче миру в Україні і "врятувати світ".

Голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що мирний саміт не має сенсу після ультиматумів Путіна, і підтвердив постійні російські наративи, спрямовані на дискредитацію президента України Володимира Зеленського як легітимного президента України та учасника переговорного процесу.

У звіті йдеться, що ISW продовжує оцінювати та спостерігати, що російські офіційні особи зазвичай імітують зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб впливати на прийняття рішень на Заході та в рамках своїх зусиль, спрямованих на отримання від Заходу превентивних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

"Будь-які зусилля Заходу, спрямовані на примушення України до переговорів з Росією до того, як Росія відмовиться від своїх геноцидних та імперіалістичних амбіцій в Україні, майже напевно не призведуть до довготривалого розв'язання конфлікту, а лише нададуть Путіну додатковий час на подальшу оптимізацію та підготовку російської воєнної машини до майбутнього вторгнення", – додають аналітики.

Ключові висновки ISW за 15 червня: