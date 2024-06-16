Путин своими заявлениями накануне Саммита мира хотел подорвать поддержку Украины Западом – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), правитель Кремля Владимир Путин своими заявлениями о якобы "готовности России к переговорам" фактически на условиях капитуляции Украины пытался запутать цель саммита и подорвать поддержку Украины Западом.

Источник: ISW

Детали: Информационная операция Путина 14 июня о якобы "готовности России к переговорам" на условиях, равнозначных капитуляции Украины, запутала цель инициированного Украиной Глобального саммита мира в Швейцарии 15 июня, – указывают в отчете.

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Путин специально изложил свои требования относительно "мирных" переговоров в Украине за день до начала Глобального мирного саммита, чтобы подорвать поддержку Западом законных требований Украины к России и отвлечь внимание от задачи достижения международного консенсуса относительно того, как обеспечить, чтобы незаконная агрессивная война России не привела к несправедливой победе России.

Аналитики отмечают, что двусмысленные заявления Путина о его якобы "готовности к переговорам" переориентировали международный дискурс на то, что Путин, который не заинтересован в соблюдении принципов Устава ООН в своей захватнической войне в Украине, не был приглашен на конференцию, и что отсутствие Путина на саммите является каким-то внутренним парадоксом. Хотя на самом деле, добавляют эксперты, это не так.

Несколько западных чиновников признали, что Россия пыталась сорвать цель саммита и сосредоточить разговоры на отсутствии России.

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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что "мирное" предложение Путина от 14 июня было не призывом к переговорам, а призывом "к капитуляции [Украины]".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на "определенном этапе", хотя и признал, что Путин не заинтересован в переговорах "на данный момент" и, вероятно, 14 июня обнародовал "смешное мирное предложение".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "мир в Украине не может быть достигнут без привлечения России", но отметил, что Россия отвергла все коллективные призывы к миру

Заместитель представителя США по специальным политическим вопросам в Организации Объединенных Наций Роберт Вуд заявил во время заседания Совета Безопасности ООН 14 июня, что решение России созвать СБ ООН за день до саммита является попыткой отвлечь внимание международного сообщества от саммита и отвлечь мир от войны России в Украине.

Рупоры Кремля усилили текущие российские информационные операции, направленные на дальнейшую дискредитацию и срыв Глобального саммита мира 15 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал "неконструктивную" реакцию Запада на ультиматумы Путина от 14 июня и заявил, что Кремль надеется, что кто-то проведет "более конструктивный" мирный саммит позже.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен обсудить ультиматумы Путина от 14 июня, если он хочет мира в Украине и "спасти мир".

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что мирный саммит не имеет смысла после ультиматумов Путина, и подтвердил постоянные российские нарративы, направленные на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского как легитимного президента Украины и участника переговорного процесса.

В отчете говорится, что ISW продолжает оценивать и наблюдать, что российские официальные лица обычно имитируют заинтересованность в переговорах в критические моменты войны, чтобы влиять на принятие решений на Западе и в рамках своих усилий, направленных на получение от Запада превентивных уступок в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любые усилия Запада, направленные на принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как Россия откажется от своих геноцидных и империалистических амбиций в Украине, почти наверняка не приведут к долговременному решению конфликта, а лишь предоставят Путину дополнительное время на дальнейшую оптимизацию и подготовку российской военной машины к будущему вторжению", – добавляют аналитики.

Ключевые выводы ISW за 15 июня: