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Саммит мира: итоговое коммюнике подписали 80 государств и 4 организации

Андрей Синявский, Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 16:10
Саммит мира: итоговое коммюнике подписали 80 государств и 4 организации
перечень стран, подписавших коммюнике, фото из Telegram Лубинца

Итоговое коммюнике Глобального саммита мира, который проходит 15-16 июня в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, пишет "Европейская правда"

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Детали: Среди стран, которые не подписали коммюнике – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Лубинца, подписание декларации означает приверженность суверенитету Украины.

"Это (также) означает необходимость деятельности ЗАЭС под полным контролем Украины, недопустимость нападений на торговые суда в морях, омывающих Украину, призыв к репатриации пленных по формуле "всех на всех" и безусловное возвращение украинских детей!", – отметил он.

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Что предшествовало: В Швейцарии проходит двухдневный Глобальный саммит мира. В его рамках состоялось пленарное заседание и дискуссии по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

По итогам саммита, как ожидается, будет опубликована декларация, открытая для присоединения для всех государств.

Смотрите также новое видео "ЕвроПравды" о Глобальном саммите мира с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Темы: международная общественностьШвейцария
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