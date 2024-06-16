Генпрокурор: Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що правоохоронці задокументували майже 130 000 воєнних злочинів РФ проти України, а це означає, що в середньому кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти українців.

Джерело: Костін у Facebook

Пряма мова: "На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів. Це означає в середньому 150 злочинів на день.

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Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України та українців".

Деталі: Костін взяв участь у дискусії на Саміті миру разом із українцями, які пережили воєнні злочини, скоєні Росією.

"Я щиро сподіваюся, що цей саміт зміцнить зусилля світової спільноти, спрямовані на припинення цих злодіянь. Це, зокрема, робота зі звільнення та повернення українських цивільних, незаконно утримуваних РФ, та примусово депортованих агресором дітей", – додав він.