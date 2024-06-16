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Генпрокурор: Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 23:00
Генпрокурор: Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины
Андрей Костин, фото Getty Images

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что правоохранители задокументировали почти 130 000 военных преступлений РФ против Украины, а это значит, что в среднем каждые 10 минут Россия совершает преступление против украинцев.

Источник: Костин в Facebook

Прямая речь: "На сегодня мы задокументировали почти 130 000 военных преступлений. Это означает в среднем 150 преступлений в день.

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Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины и украинцев".

Детали: Костин принял участие в дискуссии на Саммите мира вместе с украинцами, которые пережили военные преступления, совершенные Россией.

"Я искренне надеюсь, что этот саммит укрепит усилия мирового сообщества, направленные на прекращение этих злодеяний. Это, в частности, работа по освобождению и возвращению украинских гражданских, незаконно удерживаемых РФ, и принудительно депортированных агрессором детей", - добавил он.

Темы: Костин АндрейРосcиявойна
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