Зі списку підписантів комюніке Саміту миру зникли Ірак та Йорданія
Понеділок, 17 червня 2024, 01:22
Зі списку країн, які підписали спільне комюніке після Саміту миру у Швейцарії, зникли дві країни – Ірак та Йорданія.
Джерело: список підписантів, оприлюднений сайтом МЗС Швейцарії
Деталі: Кількість країн, які підписали комюніке за підсумками Саміту миру, зменшилася з 80 до 78.
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В оновленому списку не фігурують Ірак та Йорданія.
Що передувало: Учасники Глобального саміту миру, що проходить 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.
Повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.
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Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.