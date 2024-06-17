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Зі списку підписантів комюніке Саміту миру зникли Ірак та Йорданія

Ольга Глущенко Понеділок, 17 червня 2024, 01:22
Зі списку підписантів комюніке Саміту миру зникли Ірак та Йорданія
Учасники Саміту миру, фото ОП

Зі списку країн, які підписали спільне комюніке після Саміту миру у Швейцарії, зникли дві країни – Ірак та Йорданія.

Джерело: список підписантів, оприлюднений сайтом МЗС Швейцарії

Деталі: Кількість країн, які підписали комюніке за підсумками Саміту миру, зменшилася з 80 до 78.

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В оновленому списку не фігурують Ірак та Йорданія.

 
скриншот списку підписантів спільного комуніке Саміту миру 

Що передувало: Учасники Глобального саміту миру, що проходить 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

Повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Теми: Швейцаріяміжнародна спільнота
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