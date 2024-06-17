Из списка подписантов коммюнике Саммита мира исчезли Ирак и Иордания

Из списка стран, подписавших совместное коммюнике после Саммита мира в Швейцарии, исчезли две страны – Ирак и Иордания.

Источник: список подписантов, обнародованный сайтом МИД Швейцарии

Детали: Количество стран, подписавших коммюнике по итогам Саммита мира, уменьшилось с 80 до 78.

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В обновленном списке не фигурируют Ирак и Иордания.

скриншот списка подписантов совместного коммюнике Саммита мира

Что предшествовало: Участники Глобального саммита мира, проходящего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

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Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.