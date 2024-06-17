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Костін: росіяни вбили понад 12 тисяч цивільних, серед яких – більше пів тисячі дітей

Ольга Глущенко Понеділок, 17 червня 2024, 02:02
Костін: росіяни вбили понад 12 тисяч цивільних, серед яких – більше пів тисячі дітей
Під час дискусійної панелі "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб", фото: ОП

Під час Саміту миру у Швейцарії генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що, лише за підтвердженими даними, російські окупанти вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину.

Джерело: Офіс президента

Деталі: У межах Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб".

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Під час заходу генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами, серед них 301 випадок сексуального насильства.

Також, за словами Костіна, російські загарбники вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину. І це лише за підтвердженими даними.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.

Теми: воєнні злочиниРосіяКостін Андрійгенпрокурор
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