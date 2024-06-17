Костин: россияне убили более 12 тысяч гражданских, среди которых – более полутысячи детей

Во время дискуссионной панели "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц", фото: ОП

Во время Саммита мира в Швейцарии генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что, только по подтвержденным данным, российские оккупанты убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка.

Источник: Офис президента

Детали: В рамках Саммита мира в Швейцарии состоялась дискуссионная панель "Гуманитарное измерение. Освобождение пленных и депортированных лиц".

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Во время мероприятия генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что правоохранители уже задокументировали почти 130 тысяч случаев военных преступлений, совершенных российскими оккупантами, среди них 301 случай сексуального насилия.

Также, по словам Костина, российские захватчики убили более 12 тысяч гражданских, в том числе 551 ребенка. И это только по подтвержденным данным.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что все люди, которые находятся в российском плену, подвергаются систематическим пыткам. Есть подтверждение, по меньшей мере, 14 тысяч таких случаев.