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Путіна не цікавлять добросовісні переговори про мир в Україні – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 17 червня 2024, 04:50

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), правитель Росії Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений  у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Переважна більшість країн та міжнародних організацій, які взяли участь в ініційованому Україною Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, підписали спільне комюніке, в якому підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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У комюніке також підтверджено підтримку експлуатації Україною та контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) для забезпечення безпеки ядерної енергії та установок, "вільного, повного та безпечного" комерційного судноплавства в Чорному морі для забезпечення глобальної продовольчої безпеки, обміну всіх військовополонених, а також повернення всіх "депортованих і незаконно переміщених українських дітей" та інших незаконно затриманих українських цивільних осіб.

Близько 80 країн і міжнародних організацій підписали комюніке, хоча Саудівська Аравія, Індія, Південна Африка, Вірменія, Бахрейн, ОАЕ і Бразилія (яка була присутня на саміті як "спостерігач") були серед країн, які не підтримали комюніке.

В Офісі президента України підкреслили, що метою саміту було сприяння "справедливому миру ... на основі Статуту ООН та міжнародного права", підкресливши зусилля України заручитися підтримкою міжнародної спільноти у припиненні війни на умовах, які не порушують міжнародне право, не ставлячи під загрозу територіальну цілісність чи суверенітет України.

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16 червня на саміті прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що "Росія не повинна зараз сидіти за столом переговорів", і що мир в Україні настане лише тоді, "коли Росія погодиться з міжнародними принципами та статутом ООН".

При цьому аналітики зазначають, що ISW продовжує вважати, що правитель Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише імітує зацікавленість у переговорах в окремих випадках у рамках більш широких інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб підбурити Захід піти на поступки, які б порушили суверенітет України.

Путін навряд чи буде зацікавлений у добросовісних переговорах в осяжному майбутньому, враховуючи, що нещодавно він виклав теорію російської перемоги в Україні, яка ґрунтується на припущенні, що російські війська здатні до невизначеного в часі повзучого просування на полі бою, щоб витримати західну підтримку України.

Ключові висновки ISW за 16 червня:

  • Переважна більшість країн та міжнародних організацій, які взяли участь в ініційованому Україною Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, підписали спільне комюніке, в якому підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
  • Втеча в'язнів та захоплення заручників у російському СІЗО в Ростові-на-Дону викликали скарги російських ультранаціоналістів, які підкреслили нездатність Росії боротися з внутрішнім екстремізмом після терористичної атаки в Крокус Сіті Холі 22 березня.
  • Кремль і пов'язані з ним структури продовжують використовувати відносини Росії з Республікою Сербською (сербським політичним утворенням у складі Боснії і Герцеговини – ред.) для дестабілізації ситуації на Балканах.
  • Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Вовчанська та Донецька.
  • За повідомленнями, російські військові продовжують примушувати своїх призовників підписувати контракти на військову службу з Міністерством оборони Росії, ймовірно, в рамках криптомобілізації, що триває.

Теми: ISWРосіявійна
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