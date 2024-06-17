Путина не интересуют добросовестные переговоры о мире в Украине – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), правитель России Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.

Источник: ISW

Детали: Подавляющее большинство стран и международных организаций, принявших участие в инициированном Украиной Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, подписали совместное коммюнике, в котором подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В коммюнике также подтверждена поддержка эксплуатации Украиной и контроля над оккупированной Россией Запорожской атомной электростанцией для обеспечения безопасности ядерной энергии и установок, "свободного, полного и безопасного" коммерческого судоходства в Черном море для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, обмена всех военнопленных, а также возвращения всех "депортированных и незаконно перемещенных украинских детей" и других незаконно задержанных украинских гражданских лиц.

Около 80 стран и международных организаций подписали коммюнике, хотя Саудовская Аравия, Индия, Южная Африка, Армения, Бахрейн, ОАЭ и Бразилия (которая присутствовала на саммите в качестве "наблюдателя") были среди стран, которые не поддержали коммюнике.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что целью саммита было содействие "справедливому миру ... на основе Устава ООН и международного права", подчеркнув усилия Украины заручиться поддержкой международного сообщества в прекращении войны на условиях, которые не нарушают международное право, не ставя под угрозу территориальную целостность или суверенитет Украины.

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16 июня на саммите премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что "Россия не должна сейчас сидеть за столом переговоров", и что мир в Украине наступит только тогда, "когда Россия согласится с международными принципами и уставом ООН".

При этом аналитики отмечают, что ISW продолжает считать, что Путин не заинтересован в добросовестных переговорах и лишь имитирует заинтересованность в переговорах в отдельных случаях в рамках более широких информационных усилий, направленных на то, чтобы подстрекать Запад пойти на уступки, которые бы нарушили суверенитет Украины.

Путин вряд ли будет заинтересован в добросовестных переговорах в обозримом будущем, учитывая, что недавно он изложил теорию российской победы в Украине, основанную на предположении, что российские войска способны к неопределенному во времени ползучему продвижению на поле боя, чтобы выдержать западную поддержку Украины.

Ключевые выводы ISW за 16 июня: