Росіяни за добу поранили 10 цивільних у Донецькій області

Внаслідок російських обстрілів Донецької області 16 червня зазнали поранень 10 мирних жителів.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "За 16 червня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 7 у Новій Полтавці, 2 у Красногорівці і 1 у Торецьку".

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Деталі: Зазначається, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Що передувало:

Вдень 16 червня росіяни вдарили по Новій Полтавці Донецької області, поранили сімох цивільних, двоє з яких – діти.