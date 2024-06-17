Россияне за сутки ранили 10 гражданских в Донецкой области

В результате российских обстрелов Донецкой области 16 июня получили ранения 10 мирных жителей.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "За 16 июня россияне ранили 10 жителей Донецкой области: 7 в Новой Полтавке, 2 в Красногоровке и 1 в Торецке".

Реклама:

Детали: Отмечается, что количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Что предшествовало:

Днем 16 июня россияне ударили по Новой Полтавке Донецкой области, ранили семерых гражданских, двое из которых - дети.