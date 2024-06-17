Безпілотники ГУР в ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох регіонах РФ – джерело

Дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України і ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: Зокрема ціллю БпЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях, наголошує джерело. У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО.

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Про повітряну загрозу повідомили також губернатори Липецької та Воронезької областей РФ.

Зі слів місцевих мешканців у соцмережах, близько третьої ночі за місцевим часом, пролунали вибухи над територією Воронезької області.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.