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Беспилотники ГУР в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в трех регионах РФ – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 09:34
Беспилотники ГУР в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в трех регионах РФ – источник
эмблема ГУР МОУ

Дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: В частности целью БпЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод: оба предприятия используются агрессором в военных целях, отмечает источник. В районе указанных объектов местные жители слышали звуки взрывов, а также работу ПВО.

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О воздушной угрозе сообщили также губернаторы Липецкой и Воронежской областей РФ.

По словам местных жителей в соцсетях, около трех ночи по местному времени, раздались взрывы над территорией Воронежской области.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Темы: беспилотникиГУР
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