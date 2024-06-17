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70% українців вважають, що Зеленський має бути президентом до кінця воєнного стану – КМІС

Роман ПетренкоПонеділок, 17 червня 2024, 16:39
70% українців вважають, що Зеленський має бути президентом до кінця воєнного стану – КМІС
фото: ОП

Згідно з соціологією, 70% респондентів погодилися з тим, що Володимир Зеленським має лишатися президентом до кінця воєнного стану.

Джерело: КМІС

Деталі: Не згодні з цим – 22%.

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Залежно від регіону проживання з цим згодні 65-74% респондентів, тобто переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність президента, зазначають соціологи.

Понад половина українців схвалюють діяльність лідера держави на посаді.

Разом із тим більшість українців (58%) згодні з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах.

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Ще 30% вважають, що Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно.

Нагадаємо: Російський диктатор Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність Зеленського "закінчилась".

Теми: ЗеленськийВоєнний стан
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