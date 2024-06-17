70% українців вважають, що Зеленський має бути президентом до кінця воєнного стану – КМІС
Згідно з соціологією, 70% респондентів погодилися з тим, що Володимир Зеленським має лишатися президентом до кінця воєнного стану.
Джерело: КМІС
Деталі: Не згодні з цим – 22%.
Залежно від регіону проживання з цим згодні 65-74% респондентів, тобто переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність президента, зазначають соціологи.
Понад половина українців схвалюють діяльність лідера держави на посаді.
Разом із тим більшість українців (58%) згодні з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах.
Ще 30% вважають, що Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно.
Нагадаємо: Російський диктатор Володимир Путін заявив, що виходить із того, що легітимність Зеленського "закінчилась".