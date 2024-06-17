70% украинцев считают, что Зеленский должен быть президентом до конца военного положения - КМИС

Согласно социологии, 70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения.

Источник: КМИС

Детали: Не согласны с этим - 22%.

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В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74% респондентов, то есть подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента, отмечают социологи.

Более половины украинцев одобряют деятельность лидера государства на посту.

Вместе с тем большинство украинцев (58%) согласны с утверждением, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах.

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Еще 30% считают, что Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется.

Напомним: Российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность Зеленского "закончилась".