70% украинцев считают, что Зеленский должен быть президентом до конца военного положения - КМИС
Согласно социологии, 70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения.
Источник: КМИС
Детали: Не согласны с этим - 22%.
В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74% респондентов, то есть подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента, отмечают социологи.
Более половины украинцев одобряют деятельность лидера государства на посту.
Вместе с тем большинство украинцев (58%) согласны с утверждением, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах.
Еще 30% считают, что Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется.
Напомним: Российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность Зеленского "закончилась".