Путин назначил свою предполагаемую родственницу замминистра обороны
Понедельник, 17 июня 2024, 17:22
Новым замминистром обороны Владимир Путин назначил Анну Цивилеву, которую СМИ называют его двоюродной племянницей.
Источник: РБК, BBC Russian
Детали: Путин также подписал указ, согласно которому в Министерстве обороны будет 12 заместителей министра вместо 10, в том числе два первых замминистра.
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Помимо Цивилевой замминистра обороны назначен Павел Фрадков — младший сын экс-премьера Михаила Фрадкова и бывший первый заместитель управделами президента России.