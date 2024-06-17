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Путин назначил свою предполагаемую родственницу замминистра обороны

Роман ПетренкоПонедельник, 17 июня 2024, 17:22
Путин назначил свою предполагаемую родственницу замминистра обороны
фото: ТАСС

Новым замминистром обороны Владимир Путин назначил Анну Цивилеву, которую СМИ называют его двоюродной племянницей.

Источник: РБК, BBC Russian

Детали: Путин также подписал указ, согласно которому в Министерстве обороны будет 12 заместителей министра вместо 10, в том числе два первых замминистра.

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Помимо Цивилевой замминистра обороны назначен Павел Фрадков — младший сын экс-премьера Михаила Фрадкова и бывший первый заместитель управделами президента России.

Темы: ПутинРосcиявойна
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