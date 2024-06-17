У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок обстрілу Полтавщини
Понеділок, 17 червня 2024, 18:00
17 червня у лікарні помер цивільний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки минулого тижня.
Джерело: Полтавська ОВА
Деталі: Влада уточнила, що йдеться про обстріл Миргородського району минулого тижня.
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Поранення отримав чоловік, лікарям довелося ампутувати йому руку.
Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель.
Нагадаємо: Російські окупанти вдень 17 червня ударили по цивільній інфраструктурі у Полтавській області, 9 осіб дістали поранення, під завалами будівлі можуть бути люди.