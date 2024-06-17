В больнице умер мужчина, раненый в результате обстрела Полтавщины

17 июня в больнице умер гражданский мужчина, который получил ранения в результате вражеской атаки на прошлой неделе.

Источник: Полтавская ОВА

Детали: Власти уточнили, что речь идет об обстреле Миргородского района на прошлой неделе.

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Ранения получил мужчина, врачам пришлось ампутировать ему руку.

Также было повреждено около десятка частных зданий.

Напомним: Российские оккупанты днем 17 июня ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области, 9 человек получили ранения, под завалами здания могут быть люди