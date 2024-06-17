В больнице умер мужчина, раненый в результате обстрела Полтавщины
Понедельник, 17 июня 2024, 18:00
17 июня в больнице умер гражданский мужчина, который получил ранения в результате вражеской атаки на прошлой неделе.
Источник: Полтавская ОВА
Детали: Власти уточнили, что речь идет об обстреле Миргородского района на прошлой неделе.
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Ранения получил мужчина, врачам пришлось ампутировать ему руку.
Также было повреждено около десятка частных зданий.
Напомним: Российские оккупанты днем 17 июня ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области, 9 человек получили ранения, под завалами здания могут быть люди