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Командир 125 бригади, яка захищала Харківщину, йде з посади

Роман ПетренкоПонеділок, 17 червня 2024, 19:36
Командир 125 бригади, яка захищала Харківщину, йде з посади
горбенко, фото: 125 бригада

Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенант Артур Горбенко повідомив про завершення роботи на посаді.

Джерело: 125 бригада

Пряма мова Горбенка: "Завершується більш ніж дворічна наша з вами спільна служба в 125-й окремій бригаді територіальної оборони.

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Ви – люди мирних професій, різноманітних сфер діяльності та інтересів, з перших днів повномасштабної російської агресії, добровільно без вагань, стали на захист рідної землі та бороните нашу державу в лавах Сил оборони.

Висловлюю вам свою глибоку вдячність за службу, довіру і підтримку та від щирого серця хочу побажати Вам злагоди та добра, міцного та непохитного здоров’я, сімейного благополуччя та родинного тепла, успіхів у службі на благо нашої Держави!"

Деталі: Горбенко подякував особовому складу за вірність присязі.

ВІДЕО ДНЯ

Генерал-лейтенант наголосив, що продовжить службу в лавах ЗСУ.

Нагадаємо: Державне бюро розслідувань в рамках кримінального провадження досліджує обставини прориву російськими військовими кордону в Харківській області.

Про розслідування стало відомо з судового реєстру. ДБР перевіряє, чому командування 125 бригади, 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького та інших підрозділів не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.

Теми: Збройні силиХарківська область
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