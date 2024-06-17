Командир 125 бригады, которая защищала Харьковскую область, уходит с должности

Командир 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенант Артур Горбенко сообщил о завершении работы в должности.

Источник: 125 бригада

Прямая речь Горбенко: "Завершается более чем двухлетняя наша с вами совместная служба в 125-й отдельной бригаде территориальной обороны.

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Вы - люди мирных профессий, различных сфер деятельности и интересов, с первых дней полномасштабной российской агрессии, добровольно без колебаний, стали на защиту родной земли и защищаете наше государство в рядах Сил обороны.

Выражаю вам свою глубокую благодарность за службу, доверие и поддержку и от всего сердца хочу пожелать Вам согласия и добра, крепкого и непоколебимого здоровья, семейного благополучия и семейного тепла, успехов в службе на благо нашего государства!"

Детали: Горбенко поблагодарил личный состав за верность присяге.

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Генерал-лейтенант отметил, что продолжит службу в рядах ВСУ.

Напомним: Государственное бюро расследований в рамках уголовного производства исследует обстоятельства прорыва российскими военными границы в Харьковской области.

О расследовании стало известно из судебного реестра. ГБР проверяет, почему командование 125 бригады, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений не организовали должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и РФ, что привело к потере позиций, военной техники и личного состава.