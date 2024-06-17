Ракетный удар по Полтаве: количество раненых выросло до 22
В результате российского ракетного удара по городу Полтава 17 июня пострадали 22 человека, среди них трое детей.
Источник: Полтавская областная прокуратура, Полтавская ОВА
Дословно: "Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59.
В результате удара ранения получили мирные жители – сейчас известно о 16 людях, среди которых 2 детей. Шестерых человек госпитализировали".
Детали: Кроме этого прокуратура сообщает о поврежденных многоэтажных домах, детском саду электролинии и гараже.
Обновлено: Позже в ОВА уточнили, что за медицинской помощью обратились 22 человека.
Из них - трое детей, одного ребенка госпитализировали.
Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых.
Что предшествовало: Глава Полтавской ОВА сообщал, что российские оккупанты днем 17 июня ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области.