Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Підпис під комюніке Саміту миру відкликала ще одна країна, але долучився Вселенський патріархат

Катерина ТищенкоВівторок, 18 червня 2024, 03:01
Підпис під комюніке Саміту миру відкликала ще одна країна, але долучився Вселенський патріархат
ПОЧАТКОВИЙ ВАРІАНТ ПЕРЕЛІКУ КРАЇН, ЯКІ ПІДПИСАЛИ КОМЮНІКЕ, ФОТО З TELEGRAM ДМИТРА ЛУБІНЦЯ

Після Іраку та Йорданії свій підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда.

Джерело: оновлений список підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії

Деталі: На сайті зазначається, що список було оновлено 17 червня.

Реклама:

У переліку підписантів відсутня Руанда, хоча у версії від 16 червня вона була перерахована.

Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

перелік підписантів комюніке Саміту миру станом на 17 червня, скріншот із сайту МЗС Швейцарії
перелік підписантів комюніке Саміту миру станом на 17 червня, скріншот із сайту МЗС Швейцарії

Що передувало: Раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія, таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 78.

ВІДЕО ДНЯ

Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

Спершу повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації.

Читайте також: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії

Теми: міжнародна спільнотаАфрикаШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Білий дім занепокоєний поглибленням відносин між Росією та КНДР
На Львівщині побили працівника ТЦК: у нього черепно-мозкова травма
Путін перед поїздкою до КНДР написав статтю: скаржиться на удари по РФ і хоче "демократії"
Росіяни запускали по Україні "Шахеди"
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: