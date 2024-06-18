Підпис під комюніке Саміту миру відкликала ще одна країна, але долучився Вселенський патріархат
Після Іраку та Йорданії свій підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда.
Джерело: оновлений список підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії
Деталі: На сайті зазначається, що список було оновлено 17 червня.
У переліку підписантів відсутня Руанда, хоча у версії від 16 червня вона була перерахована.
Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.
Що передувало: Раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія, таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 78.
Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.
Спершу повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації.
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