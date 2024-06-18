Підпис під комюніке Саміту миру відкликала ще одна країна, але долучився Вселенський патріархат

ПОЧАТКОВИЙ ВАРІАНТ ПЕРЕЛІКУ КРАЇН, ЯКІ ПІДПИСАЛИ КОМЮНІКЕ, ФОТО З TELEGRAM ДМИТРА ЛУБІНЦЯ

Після Іраку та Йорданії свій підпис під спільним комюніке Саміту миру відкликала також Руанда.

Джерело: оновлений список підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії

Деталі: На сайті зазначається, що список було оновлено 17 червня.

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У переліку підписантів відсутня Руанда, хоча у версії від 16 червня вона була перерахована.

Водночас у переліку з’явився Вселенський патріархат, якого не було станом на 16 червня.

перелік підписантів комюніке Саміту миру станом на 17 червня, скріншот із сайту МЗС Швейцарії

Що передувало: Раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія, таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 78.

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Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

Спершу повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації.

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