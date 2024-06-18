Подпись под коммюнике Саммита мира отозвала еще одна страна, но присоединился Вселенский патриархат
После Ирака и Иордании свою подпись под общим коммюнике Саммита мира отозвала также Руанда.
Источник: обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии
Детали: На сайте отмечается, что список был обновлен 17 июня.
В перечне подписантов отсутствует Руанда, хотя в версии от 16 июня она была перечислена.
В то же время в перечне появился Вселенский патриархат, которого не было по состоянию на 16 июня.
Что предшествовало: Ранее свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания, таким образом количество стран, присоединившихся к документу, уменьшилось с 80 до 78.
Участники Глобального саммита мира, прошедшего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.
Первоначально сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира подписали 80 государств и четыре организации.
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