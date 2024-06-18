Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Подпись под коммюнике Саммита мира отозвала еще одна страна, но присоединился Вселенский патриархат

Катерина ТищенкоВторник, 18 июня 2024, 03:01
Подпись под коммюнике Саммита мира отозвала еще одна страна, но присоединился Вселенский патриархат
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПЕРЕЧНЯ СТРАН, ПОДПИСАВШИХ КОММЮНИКЕ, ФОТО ИЗ TELEGRAM ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

После Ирака и Иордании свою подпись под общим коммюнике Саммита мира отозвала также Руанда.

Источник: обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии

Детали: На сайте отмечается, что список был обновлен 17 июня.

Реклама:

В перечне подписантов отсутствует Руанда, хотя в версии от 16 июня она была перечислена.

В то же время в перечне появился Вселенский патриархат, которого не было по состоянию на 16 июня.

перечень подписантов коммюнике Саммита мира по состоянию на 17 июня, скриншот с сайта МИД Швейцарии
перечень подписантов коммюнике Саммита мира по состоянию на 17 июня, скриншот с сайта МИД Швейцарии

Что предшествовало: Ранее свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания, таким образом количество стран, присоединившихся к документу, уменьшилось с 80 до 78.

ВИДЕО ДНЯ

Участники Глобального саммита мира, прошедшего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Первоначально сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира подписали 80 государств и четыре организации.

Читайте также: Что изменит Саммит мира. Объясняем реальные последствия, плюсы и угрозы после встречи в Швейцарии

Темы: международная общественностьАфрикаШвейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Белый дом обеспокоен углублением отношений между Россией и КНДР
На Львовщине избили работника ТЦК: у него черепно-мозговая травма
Путин перед поездкой в КНДР написал статью: жалуется на удары по РФ и хочет "демократии"
Россияне запускали по Украине "Шахеды"
Последние новости
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
Все новости...
Реклама:
Реклама: