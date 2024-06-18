Подпись под коммюнике Саммита мира отозвала еще одна страна, но присоединился Вселенский патриархат

После Ирака и Иордании свою подпись под общим коммюнике Саммита мира отозвала также Руанда.

Источник: обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии

Детали: На сайте отмечается, что список был обновлен 17 июня.

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В перечне подписантов отсутствует Руанда, хотя в версии от 16 июня она была перечислена.

В то же время в перечне появился Вселенский патриархат, которого не было по состоянию на 16 июня.

перечень подписантов коммюнике Саммита мира по состоянию на 17 июня, скриншот с сайта МИД Швейцарии

Что предшествовало: Ранее свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания, таким образом количество стран, присоединившихся к документу, уменьшилось с 80 до 78.

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Участники Глобального саммита мира, прошедшего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Первоначально сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира подписали 80 государств и четыре организации.

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