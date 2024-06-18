Повітряні сили збили усі 10 "Шахедів", які атакували Україну
Вівторок, 18 червня 2024, 07:41
У ніч на 18 червня росіяни атакували Україну 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі дрони вдалося збити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "Шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях".
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Деталі: Повідомляється, що окупанти запускали безпілотники з району російського міста Приморсько-Ахтарськ.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у Дніпропетровській і Запорізькій областях у ніч на 18 червня зафіксували рух ворожих ударних безпілотників.