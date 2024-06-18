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Повітряні сили збили усі 10 "Шахедів", які атакували Україну

Ірина БалачукВівторок, 18 червня 2024, 07:41
Повітряні сили збили усі 10 Шахедів, які атакували Україну
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 18 червня росіяни атакували Україну 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі дрони вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "Шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях".

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Деталі: Повідомляється, що окупанти запускали безпілотники з району російського міста Приморсько-Ахтарськ.

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Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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