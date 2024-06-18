Воздушные силы сбили все 10 "Шахедов", которые атаковали Украину
Вторник, 18 июня 2024, 07:41
В ночь на 18 июня россияне атаковали Украину 10 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все дроны удалось сбить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях".
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Детали: Сообщается, что оккупанты запускали беспилотники из района российского города Приморско-Ахтарск.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Днепропетровской и Запорожской областях в ночь на 18 июня зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников.