Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Воздушные силы сбили все 10 "Шахедов", которые атаковали Украину

Ирина БалачукВторник, 18 июня 2024, 07:41
Воздушные силы сбили все 10 Шахедов, которые атаковали Украину
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 18 июня россияне атаковали Украину 10 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все дроны удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях".

Реклама:

Детали: Сообщается, что оккупанты запускали беспилотники из района российского города Приморско-Ахтарск.

Предыстория:

Темы: Воздушные силы ВСУШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Командующий Воздушных сил показал боевую работу "призраков Киева"
F-16 из Дании поступят в Украину в ближайшее время - Зеленский
По всей Украине была воздушная тревога из-за МиГ
Последние новости
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
Все новости...
Реклама:
Реклама: