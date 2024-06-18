Воздушные силы сбили все 10 "Шахедов", которые атаковали Украину

В ночь на 18 июня россияне атаковали Украину 10 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все дроны удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях".

Реклама:

Детали: Сообщается, что оккупанты запускали беспилотники из района российского города Приморско-Ахтарск.

Предыстория: