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Атака "Шахедів": на Дніпропетровщині пошкоджені будинки й авто

Анастасія ПроцВівторок, 18 червня 2024, 08:23
Атака Шахедів: на Дніпропетровщині пошкоджені будинки й авто
ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОВА

У результаті нічної дронової атаки в Дніпропетровській області спалахнула пожежа, також пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий шахед. Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили".

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фото: Дніпропетровська ОВа

Деталі: Зазначається, що окупанти били з артилерії й дронами-камікадзе по Нікопольщині. Понівечили п’ятиповерхівку, 6 приватних будинків та лінії електропередач в райцентрі та Марганецький громаді. Інформації про загиблих і постраждалих немає.

Що передувало: 

У ніч на 18 червня росіяни атакували Україну 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі дрони вдалося збити.

Теми: Дніпропетровська областьбезпілотники
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