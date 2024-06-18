Атака "Шахедів": на Дніпропетровщині пошкоджені будинки й авто

У результаті нічної дронової атаки в Дніпропетровській області спалахнула пожежа, також пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий шахед. Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили".

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фото: Дніпропетровська ОВа

Деталі: Зазначається, що окупанти били з артилерії й дронами-камікадзе по Нікопольщині. Понівечили п’ятиповерхівку, 6 приватних будинків та лінії електропередач в райцентрі та Марганецький громаді. Інформації про загиблих і постраждалих немає.

Що передувало:

У ніч на 18 червня росіяни атакували Україну 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", усі дрони вдалося збити.