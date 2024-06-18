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Атака "Шахедов": на Днепропетровщине повреждены дома и авто

Анастасия ПроцВторник, 18 июня 2024, 08:23
Атака Шахедов: на Днепропетровщине повреждены дома и авто
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

В результате ночной дроновой атаки в Днепропетровской области вспыхнул пожар, также повреждены 3 частных дома и 2 авто.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночью в Днепровском районе подразделение ПвК „Восток" уничтожило вражеский шахед. Но российская атака не обошлась без последствий. Повреждены 3 частных дома и 2 авто. Произошел пожар, который оперативно потушили".

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: Отмечается, что оккупанты били из артиллерии и дронами-камикадзе по Никопольщине. Изуродовали пятиэтажку, 6 частных домов и линии электропередач в райцентре и Марганецкой громаде. Информации о погибших и пострадавших нет.

Что предшествовало:

В ночь на 18 июня россияне атаковали Украину 10 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все дроны удалось сбить.

Темы: Днепропетровская областьбеспилотники
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