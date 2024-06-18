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МОУ: QR-код військово-облікового документу вже завантажили 200 тисяч українців

Валентина РоманенкоВівторок, 18 червня 2024, 15:21
МОУ: QR-код військово-облікового документу вже завантажили 200 тисяч українців
фото Дмитра Ларіна, УП

Через мобільний додаток "Резерв+" електронний військово-обліковий документ уже завантажили 200 тисяч українців.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону та в Facebook

Оновлено: За даними Черногоренко, станом на 14 годину вівторка 200 000 електронних військово-облікових документів було згенеровано в "Резерв+".

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Представниця МОУ зазначила, що для уникнення помилок застосунок розгортається в маркетах поступово.

"Якщо ви ще не змогли завантажити нову версію Резерв  чи згенерувати QR-код, просимо трохи почекати. Впродовж дня документ зʼявиться у всіх військозобовʼязаних, дані щодо яких є в реєстрі Оберіг", – зазначила Черногоренко.

Станом на ранок повіослялось про 62 тисячі згенерованих кодів.

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Пряма мова: "Вночі, виконавши свою обіцянку, ми запустили цю можливість. Запускаємо декількома хвилями. Абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа. Ми бачимо вже по статистиці, що успішно завантажили електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит буквально за декілька годин. Далі застосунок протягом декількох днів буде абсолютно доступний всім в маркетах (смартфонів –ред.)".

Деталі: Черногоренко нагадала, що відтепер електронний військово-обліковий документ матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. За необхідності військовозобов'язаний зможе пред’являти документ як у застосунку у вигляді QR-коду, так і документ в роздрукованому варіанті.

При цьому журналіст зазначив, що серед його колег, які спробували завантажити QR-код, лише одиницям вдалося це зробити. Черногоренко пояснила цю ситуацію великим попитом наразі, запевнивши, що ситуація буде вирівнюватися.

Що передувало: 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.

Теми: мобілізаціяМіноборонидіджиталізація
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