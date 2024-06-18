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МОУ: QR-код военно-учетного документа уже загрузили 200 тысяч украинцев

Валентина РоманенкоВторник, 18 июня 2024, 15:21
МОУ: QR-код военно-учетного документа уже загрузили 200 тысяч украинцев
фото Дмитрия Ларина, УП

Через мобильное приложение "Резерв+" электронный военно-учетный документ уже загрузили 200 тысяч украинцев.

Источник: замминистра обороны Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона и в Facebook

Обновлено: По данным Черногоренко, по состоянию на 14 часов вторника 200 000 электронных военно-учетных документов было сгенерировано в "Резерв+".

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Представительница МОУ отметила, что во избежание ошибок приложение разворачивается в маркетах постепенно.

"Если вы еще не смогли загрузить новую версию Резерв или сгенерировать QR-код, просим немного подождать. В течение дня документ появится у всех военнообязанных, данные о которых есть в реестре Оберег", - отметила Черногоренко.

По состоянию на утро сообщалось о 62 тысячах сгенерированных кодов.

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Прямая речь: "Ночью, выполнив свое обещание, мы запустили эту возможность. Запускаем несколькими волнами. Абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа. Мы видим уже по статистике, что успешно загрузили электронный военно-учетный документ 62 тысячи пользователей. Это очень большой спрос буквально за несколько часов. Далее приложение в течение нескольких дней будет абсолютно доступно всем в маркетах (смартфонов - ред.)".

Детали: Черногоренко напомнила, что отныне электронный военно-учетный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный. При необходимости военнообязанный сможет предъявлять документ как в приложении в виде QR-кода, так и документ в распечатанном варианте.

При этом журналист отметил, что среди его коллег, которые попытались загрузить QR-код, лишь единицам удалось это сделать. Черногоренко объяснила эту ситуацию большим спросом на данный момент, заверив, что ситуация будет выравниваться.

Что предшествовало: 18 июня в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ.

Темы: мобилизацияМинобороныдиджитализация
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