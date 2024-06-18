Комюніке Саміту миру: Зеленський подякував Варфоломію і нагадав, що документ ще можна підписати
Президент України Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який приєднався до комюніке Саміту миру і нагадав, що документ залишається відкритим для підписання.
Джерело: Зеленський у X
Пряма мова: "Я вдячний Вселенському патріархату за приєднання до комюніке Глобального саміту миру...
Україна та всі українці вдячні його всесвятості Варфоломію І за його молитви та постійну увагу до нашої країни та народу".
Деталі: Зеленський нагадав, що документ залишається відкритим для підписання.
Він висловив впевненність у тому, що до нього приєднається ще більше країн та міжнародних організацій: "Ми продовжуємо працювати над тим, щоб згуртувати світ навколо мети справедливого миру для України, який ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві".
Що передувало: Раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія та Руанда таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 77.
Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.
Спершу повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації.
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