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Комюніке Саміту миру: Зеленський подякував Варфоломію і нагадав, що документ ще можна підписати

Альона Мазуренко Вівторок, 18 червня 2024, 11:45
Комюніке Саміту миру: Зеленський подякував Варфоломію і нагадав, що документ ще можна підписати
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подякував Вселенському патріарху Варфоломію, який приєднався до комюніке Саміту миру і нагадав, що документ залишається відкритим для підписання.

Джерело: Зеленський у X

Пряма мова: "Я вдячний Вселенському патріархату за приєднання до комюніке Глобального саміту миру...

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Україна та всі українці вдячні його всесвятості Варфоломію І за його молитви та постійну увагу до нашої країни та народу".

Деталі: Зеленський нагадав, що документ залишається відкритим для підписання.

Він висловив впевненність у тому, що до нього приєднається ще більше країн та міжнародних організацій: "Ми продовжуємо працювати над тим, щоб згуртувати світ навколо мети справедливого миру для України, який ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві".

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Що передувало: Раніше свої підписи під комюніке відкликали Ірак та Йорданія та Руанда таким чином кількість країн, що приєдналися до документу, зменшилася з 80 до 77.

Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

Спершу повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації.

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Теми: церкварелігіяУкраїнамир
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