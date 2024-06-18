Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Коммюнике Саммита мира: Зеленский поблагодарил Варфоломея и напомнил, что документ еще можно подписать

Алена МазуренкоВторник, 18 июня 2024, 11:45
Коммюнике Саммита мира: Зеленский поблагодарил Варфоломея и напомнил, что документ еще можно подписать
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вселенский патриархат Варфоломея, который присоединился к коммюнике Саммита мира и напомнил, что документ остается открытым для подписания.

Источник: Зеленский в X

Прямая речь: "Я благодарен Вселенскому патриархату за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира...

Реклама:

Украина и все украинцы благодарны его всесвятейшеству Варфоломею I за его молитвы и постоянное внимание к нашей стране и народу".

Детали: Зеленский напомнил, что документ остается открытым для подписания.

Он выразил уверенность в том, что к нему присоединится еще больше стран и международных организаций: "Мы продолжаем работать над тем, чтобы сплотить мир вокруг цели справедливого мира для Украины, который основывается на Уставе ООН и международном праве".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда таким образом количество стран, присоединившихся к документу, уменьшилось с 80 до 77.

Участники Глобального саммита мира, прошедшего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Первоначально сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира подписали 80 государств и четыре организации.

Читайте также: Что изменит Саммит мира. Объясняем реальные последствия, плюсы и угрозы после встречи в Швейцарии

Темы: церковьрелигияУкраинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
церковь
Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: поблагодарил за привлечение стран к Саммиту мира
Как Ватикан канонизирует людей и кто может стать святым
В Никополе россияне повредили Преображенский кафедральный собор УПЦ
Последние новости
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
Все новости...
Реклама:
Реклама: