Нічні пожежі на нафтобазах Ростовщини є спецоперацією СБУ – джерело

Безпілотники Служби безпеки України в ніч на 18 червня атакували ростовські нафтобази "Азовпродукт" і Азовську філію ТОВ "Доннєфтєпродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.

Джерело: співрозмовник "Української правди " в СБУ

Деталі: Як свідчать російські соцмережі, місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і бідкались, що черговий дрон долетів до цілі. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.

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Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

бавовна СБУ на Ростовщині...

фото з російських соцмереж pic.twitter.com/hieXtK6x7e — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2024

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Пряма мова: "СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України".

Додатково: За словами джерела УП, загалом за час великої війни дрони СБУ здійснили вже понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

* В новині уточнено назви російських нафтобаз