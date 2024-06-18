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Нічні пожежі на нафтобазах Ростовщини є спецоперацією СБУ – джерело

Валентина РоманенкоВівторок, 18 червня 2024, 11:58
Нічні пожежі на нафтобазах Ростовщини є спецоперацією СБУ – джерело
фото з соцмереж

Безпілотники Служби безпеки України в ніч на 18 червня атакували ростовські нафтобази "Азовпродукт" і Азовську філію ТОВ "Доннєфтєпродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом.

Джерело: співрозмовник "Української правди " в СБУ

Деталі: Як свідчать російські соцмережі, місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і бідкались, що черговий дрон долетів до цілі. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали.

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Після успішого відпрацювання дронів СБУ, на об’єктах розпочалися потужні пожежі.

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Пряма мова: "СБУ й надалі буде запроваджувати "дронові санкції" проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України".

Додатково: За словами джерела УП, загалом за час великої війни дрони СБУ здійснили вже понад 20 успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

* В новині уточнено назви російських нафтобаз

Теми: СБУвійнабезпілотники
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