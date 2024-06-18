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Ночные пожары на нефтебазах Ростовской области РФ являются спецоперацией СБУ – источник

Валентина РоманенкоВторник, 18 июня 2024, 11:58
Ночные пожары на нефтебазах Ростовской области РФ являются спецоперацией СБУ – источник
фото из соцсетей

Безпилотники Службы безопасности Украины в ночь на 18 июня атаковали ростовские нефтебазы "Азовпродукт" и Азовский филиал ООО "Доннефтепродукт", которые в целом насчитывают 22 резервуара с топливом.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: Как свидетельствуют российские соцсети, местные жители всю ночь считали взрывы и жаловались, что очередной дрон долетел до цели. Особенно громко было в районе железнодорожной станции и возле порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы.

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После успешной отработки дронов СБУ, на объектах начались мощные пожары.

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Прямая речь: "СБУ и в дальнейшем будет вводить "дроновые санкции" против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины".

Дополнительно: По словам источника УП, всего за время большой войны дроны СБУ совершили уже более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

* В новости уточнены названия российских нефтебаз

Темы: СБУвойнабеспилотники
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