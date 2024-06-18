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10 тисяч військових і сотні одиниць техніки: на Луганщині росіяни зібрали "ударний кулак" − DeepState

Ірина БалачукВівторок, 18 червня 2024, 12:34
10 тисяч військових і сотні одиниць техніки: на Луганщині росіяни зібрали ударний кулак − DeepState
Інфографіка DeepState

Аналітики каналу DeepState повідомляють, що окупанти наростили до 10 000 чоловік особового складу та 450 одиниць військової техніки на ділянці від Райгородки до Нововодяного, що приблизно за 20 км від селища Борова Харківської області.

Джерело: DeepState у Telegram

Дослівно DeepState: "Ворог наростив ударний кулак для наступу на Борову. На ділянці від Райгородки до Нововодяного кацапи наростили до 10 000 чоловік особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем. Мета очевидна − спроба повторити минулорічний наступ на Борову".

Деталі: Аналітики нагадують, що наразі протяжну оборонну лінію на цьому напрямку утримує 3 ОШБр, але сили залишаються неспівмірними: окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усієї смуги наступу.

Повідомляється, що росіяни розгорнули сили 20-ї армії у вигляді 3 та 144 дивізій, які представлені 236 артилерійською бригадою та 11 полками: 7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських. Окрім того, залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність "Шторм V", "Чорна мамба", "Фіксики" та "ПВК Патріот". Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14.

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"Останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи у вигляді прощупування слабких місць в обороні ЗСУ. Відбуваються безперервні штурми позицій 3 Окремої штурмової бригади. Ворог втрачає особовий склад, але щотижня прибуває від 2 до 4 сотень свіжомобілізованих кацапів. Цього вистачає як для поповнення, так і для нарощення угрупування. Поки що тактика "м'ясних штурмів" не дала суттєвого результату лише за рахунок того, що на ділянці перебуває сильна бригада. Але наголошуємо, що сили далеко не рівні", − пише DeepState.

За даними аналітиків, окупанти хочуть повторити минулорічну стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина. 

Передісторія:

  • Збройні сили України звільнили селище Борова Ізюмського району Харківської області і частину громади на початку жовтня 2022 року. 

Теми: Харківська областьРосіявійна
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