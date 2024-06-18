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10 тысяч военных и сотни единиц техники: на Луганщине россияне собрали "ударный кулак" - DeepState

Ирина БалачукВторник, 18 июня 2024, 12:34
10 тысяч военных и сотни единиц техники: на Луганщине россияне собрали ударный кулак - DeepState
Инфографика DeepState

Аналитики канала DeepState сообщают, что оккупанты нарастили до 10 000 человек личного состава и 450 единиц военной техники на участке от Райгородки до Нововодяного, что примерно в 20 км от поселка Боровая Харьковской области.

Источник: DeepState в Telegram

Дословно DeepState: "Враг нарастил ударный кулак для наступления на Боровую. На участке от Райгородки до Нововодяного кацапы нарастили до 10 000 человек личного состава и около 450 ЕВТ, из которых 200 артсистем. Цель очевидна − попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую".

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Детали: Аналитики напоминают, что сейчас протяженную оборонительную линию на этом направлении удерживает 3 ОШБр, но силы остаются несоизмеримыми: оккупанты преобладают количеством, применяют дополнительные подразделения и ведут интенсивные штурмовые действия вдоль всей полосы наступления.

Сообщается, что россияне развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, которые представлены 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии "Шторм V", "Черная мамба", "Фиксики" и "ЧВК Патриот". Для поддержания порядка прибыло подразделение БАРС-14.

 

"Последние три недели враг проводит подготовительные мероприятия в виде прощупывания слабых мест в обороне ВСУ. Происходят непрерывные штурмы позиций 3 Отдельной штурмовой бригады. Враг теряет личный состав, но еженедельно прибывает от 2 до 4 сотен свежемобилизованных кацапов. Этого хватает как для пополнения, так и для наращивания группировки. Пока тактика "мясных штурмов" не дала существенного результата только за счет того, что на участке находится сильная бригада. Но подчеркиваем, что силы далеко не равны", − пишет DeepState.

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По данным аналитиков, оккупанты хотят повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а потом уже на Першотравневое-Чернещина.

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Темы: Харьковская областьРосcиявойна
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